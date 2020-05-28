В Томской области погиб подросток, помогавший отцу чистить нефтебаржу

28 Май 2020 2020-05-28T15:38:17+03:00

Нарушение правил техники безопасности часто приводит к несчастным случаям Фото: из открытых источников

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По факту гибели подростка при очистке емкости для нефтепродуктов в Александровском районе следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 28 мая 2020 года в дневное время на барже, расположенной на реке Оби рядом с селом Александровское Александровского района Томской области, 17-летний подросток вместе со своим отцом и несовершеннолетним товарищем проводил работы по очистке емкостей для нефтепродуктов.

Спустившись в емкость, он потерял сознание, был поднят отцом и товарищем на поверхность уже без признаков жизни.

В настоящее время следователи СО по г. Стрежевой работают на месте происшествия.

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU