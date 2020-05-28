«Аренда за рубль»: В Томске восстановят еще три старинных дома

28 Май 2020 2020-05-28T14:15:54+03:00

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Мэрия Томска заключила договор аренды на двухэтажное деревянное здание в центре города по адресу ул. Татарская, 2. Также накануне состоялись аукционы по двум деревянным домам по ул. Савиных, 10 и Батенькова, 11, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Все эти здания являются объектами ценной историко-архитектурной среды, они находятся в проходных местах и имеют удобное расположение, хорошую транспортную доступность.

Инвесторов ожидает непростая длительная работа по изготовлению проекта и последующей реставрации, но для них это возможность сделать вклад в сохранение исторического облика Томска. Как отметил мэр города, после заключения договоров аренды на эти объекты в числе участников проекта «Аренда за рубль» будет уже 30 исторических зданий областного центра.

Согласно условиям договора, всем арендаторам предстоит подготовить проекты по восстановлению фасадов зданий, в которых необходимо предусмотреть архитектурные решения со всеми утраченными декоративными элементами в историческом виде, которые выполняются на основании обмеров и сохранившихся фотографий первоначального облика здания. В случае отсутствия информации восстановление зданий ведется в общей стилистике строения с учетом типичных решений исторической деревянной застройки конца XIX-начала XX века.

Программа «Аренда за рубль» успешно работает в Томске с сентября 2016 года. По ее условиям, инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановления снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Восстановленные здания можно сдавать в субаренду или пользоваться для коммерческих целей на протяжении 49 лет. В проекте уже участвуют более 20 инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU