За сутки 16 жителей Томской области стали жертвами мошенников

28 Май 2020 2020-05-28T13:55:21+03:00

Мошенники свое дело знают хорошо, деньги в их карманы текут рекой Фото: из открытых источников

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В Томской области за минувшие сутки жертвами мошенников стали 16 жителей региона, в их числе 4 мужчины и 12 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Одному из потерпевших, 80-летнему жителю Колпашевского района, на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что мужчине положена компенсация за ранее заказанные через сеть Интернет медикаменты. В ходе разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что для того, чтобы получить данную выплату, ему необходимо оплатить комиссию в размере 13% от положенной выплаты. Мужчина выполнил указание злоумышленника и лишился более 110 тысяч рублей.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Следует помнить, что сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой предоставить свои данные. Сотрудники банка могут запросить у клиента только контрольное слово и ФИО. При звонке клиенту сотрудники банка никогда не просят сообщить ему реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом.

ИСТОЧНИК KP.RU