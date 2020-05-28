Томский областной суд защитил бобров от капканов

28 Май 2020 2020-05-28T13:35:54+03:00

Прокуратура на страже закона - решение суда в пользу бобров Фото: из открытых источников

Суд запретил доступ к двум интернет-страницам, предлагавшим информацию об установке капканов на этих животных

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По иску прокуратуры Кривошеинского района суд Томской области запретил доступ к двум интернет-страницам, предлагавшим информацию об установке капканов на бобров, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кривошеинского района проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Проверкой выявлены две интернет-страницы, содержавшие подробные сведения об установке капканов на бобров.

Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом отлов бобров при помощи ногозахватывающих удерживающих капканов является преступлением.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурора района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Иск прокурора удовлетворен судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU