2020-05-28T13:35:54+03:00
Происшествия

Томский областной суд защитил бобров от капканов

Суд запретил доступ к двум интернет-страницам, предлагавшим информацию об установке капканов на этих животных
ИГОРЬ ТЮРИН
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Прокуратура на страже закона - решение суда в пользу бобровПрокуратура на страже закона - решение суда в пользу бобровФото: из открытых источников
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По иску прокуратуры Кривошеинского района суд Томской области запретил доступ к двум интернет-страницам, предлагавшим информацию об установке капканов на бобров, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кривошеинского района проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Проверкой выявлены две интернет-страницы, содержавшие подробные сведения об установке капканов на бобров.

Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом отлов бобров при помощи ногозахватывающих удерживающих капканов является преступлением.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурора района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Иск прокурора удовлетворен судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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