Томский областной суд защитил бобров от капканов
По иску прокуратуры Кривошеинского района суд Томской области запретил доступ к двум интернет-страницам, предлагавшим информацию об установке капканов на бобров, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Кривошеинского района проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Проверкой выявлены две интернет-страницы, содержавшие подробные сведения об установке капканов на бобров.
Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом отлов бобров при помощи ногозахватывающих удерживающих капканов является преступлением.
В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурора района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Иск прокурора удовлетворен судом в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU