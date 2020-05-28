В Томской области скончался одиннадцатый человек с подтвержденным COVID-19
Сегодня, 28 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2, сообщает региональный оперативный штаб.
Пациент поступил в респираторный госпиталь в крайне тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней пневмонией, был подключен к ИВЛ. Мужчина был старше 80 лет с хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции), 237 выздоровели, 11 умерли.
Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.
ИСТОЧНИК KP.RU