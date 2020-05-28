В Томской области скончался одиннадцатый человек с подтвержденным COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T11:25:38+03:00

Одиннадцать жизней унес в Томской области новый вирус Фото: из открытых источников

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Сегодня, 28 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2, сообщает региональный оперативный штаб.

Пациент поступил в респираторный госпиталь в крайне тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней пневмонией, был подключен к ИВЛ. Мужчина был старше 80 лет с хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

В Томской области зарегистрировано 622 случая заболевания коронавирусом: 374 на лечении (235 в стационарах, 139 на самоизоляции), 237 выздоровели, 11 умерли.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU