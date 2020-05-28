Коронавирус в Томске: + 27 новых случаев заражения COVID-19, число заболевших превысило 600
Общее число случаев заражения в регионе достигло 622
Число томичей, заболевших коронавирусом продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 28 мая, в Томской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 622 подтвержденных случая.
Всего за сутки в России выявлен 8371 заболевший в 85 регионах. 174 человека скончались.
Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 379 051 человек, умерли 4142.Выздоровели 150 993.
ИСТОЧНИК KP.RU