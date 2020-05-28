2020-05-28T10:23:52+03:00
Происшествия

80-летний житель Томской области купил лекарства в Интернете стал жертвой мошенников

Они выманили у пенсионера более ста тысяч рублей
Алиса Селезнева
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Пожилые люди часто становятся жертвой кибер-мошенников.Пожилые люди часто становятся жертвой кибер-мошенников.Фото: из открытых источников
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80-летнему жителю Колпашевского района, на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за ранее заказанные через сеть Интернет медикаменты. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

-В ходе разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что для того, чтобы получить данную выплату, ему необходимо оплатить комиссию в размере 13% от положенной выплаты. Мужчина выполнил указание мошенника и лишился более 110 тысяч рублей. - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки жертвами мошенников стали 16 жителей региона: 4 мужчины и 12 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности, они перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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