80-летний житель Томской области купил лекарства в Интернете стал жертвой мошенников

28 Май 2020 2020-05-28T10:23:52+03:00

Пожилые люди часто становятся жертвой кибер-мошенников. Фото: из открытых источников

Они выманили у пенсионера более ста тысяч рублей

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80-летнему жителю Колпашевского района, на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за ранее заказанные через сеть Интернет медикаменты. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

-В ходе разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что для того, чтобы получить данную выплату, ему необходимо оплатить комиссию в размере 13% от положенной выплаты. Мужчина выполнил указание мошенника и лишился более 110 тысяч рублей. - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки жертвами мошенников стали 16 жителей региона: 4 мужчины и 12 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности, они перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU