80-летний житель Томской области купил лекарства в Интернете стал жертвой мошенников
80-летнему жителю Колпашевского района, на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за ранее заказанные через сеть Интернет медикаменты. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
-В ходе разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что для того, чтобы получить данную выплату, ему необходимо оплатить комиссию в размере 13% от положенной выплаты. Мужчина выполнил указание мошенника и лишился более 110 тысяч рублей. - говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки жертвами мошенников стали 16 жителей региона: 4 мужчины и 12 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. В общей сложности, они перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU