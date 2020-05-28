Управляющую компанию из Томской области лишат лицензии через суд

28 Май 2020 2020-05-28T10:05:02+03:00

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Лицензионная комиссия Томской области рассмотрела вопрос об аннулировании лицензии УК «Комфорт», ранее обслуживавшей 63 многоквартирных дома в Северске. В настоящее время весь этот жилой фонд выведен из-под управления «Комфорта».

- Члены лицензионной комиссии почти единогласно поддержали обращение Госжилнадзора в суд с заявлением об аннулировании лицензии «Комфорта» - сообщил Чингис Цыренжапов , замначальника областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора.

Напомним, основанием для изъятия домов из-под управления УК «Комфорт» стали факты нарушения жилищного законодательства, в том числе лицензионных требований. Так, в числе соучредителей УК в 2019 году появилась зарегистрированная в Соединенном Королевстве компания, а на должность ее директора был назначен иностранный гражданин без квалификационного аттестата. На ненадлежащее качество обслуживания неоднократно жаловались жильцы домов.

В настоящее время 23 многоквартирника из 63 выбрали другие УК или иные способы управления. По остальным домам администрация города Северск инициировала конкурсы по отбору новых управляющих организаций.

Управляющая компания «Комфорт», создавшая в Северске серьезные проблемы для жителей, ресурсоснабжающих и подрядных организации, фактически прекратила свою деятельность.

-Это является достаточной причиной для скорейшего решения вопроса о судьбе домов, оставшихся без управления, — резюмировал Чингис Цыренжапов.

ИСТОЧНИК KP.RU