Томские полицейские рассказали, как отличить «фальшивку» от настоящей купюры

28 Май 2020 2020-05-28T08:19:13+03:00

Возможность выявить "фальшивку" есть и у простого гражданина. Фото: из открытых источников

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У жителей Томской области, как и у жителей других российских регионов, есть вероятность стать жертвами фальшивомонетчиков. Сотрудники УМВД по Томской области рассказали, как этого избежать.

-Существуют признаки, отличающие подделки от подлинных денег, на которые необходимо обращать внимание. Так, герб города на фальшивых денежных билетах не меняет цвет при наклоне банкноты. Если при наблюдении на просвет защитная (ныряющая) нить на подлинной купюре выглядит как сплошная темная полоса, то на фальшивках видимые на оборотной стороне купюры фрагменты нити (в виде пунктира), как правило, не совпадают с частью нити, находящейся в толще бумаги. Также на фальшивках часто проявляется осыпание красящего вещества обозначений серийного номера, номинала банкноты или изображения герба. – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального УМВД.

Чтобы обезопасить себя от преступного обмана, стражи порядка рекомендуют обращать внимание на лиц, производящих расчет денежными купюрами.

- В основном, к категории сбытчиков относятся люди в возрасте от 16 до 35 лет как мужского, так и женского пола. Как правило, их действия сводятся к элементарному размену поддельной купюры. Например, гражданин просит разменять купюру на более мелкие деньги либо приобретает недорогой товар, при этом рассчитывается купюрой большого номинала.- уточняется в сообщении.

При обнаружении сомнительной купюры томичам советуют в кратчайшие сроки сообщить об этом в полицию: по телефону (02, 102); нажатием тревожной кнопки; прибегнув к помощи службы безопасности магазинов, частных охранных предприятий и т.д.

Имеющуюся информацию о лицах, причастных к перевозке, изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков можно сообщить в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области по телефонам: 27-18-06, 27-18-04 или 02 (с сотового 102). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU