2020-05-28T07:49:07+03:00
Общество

Вузы Томска не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году

Такое решение приняли сегодня ректоры шести университетов
Алиса Селезнева
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Стоимость обучения в томских вузах в новом учебном году не подорожает.Стоимость обучения в томских вузах в новом учебном году не подорожает.Фото: из открытых источников
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28 мая ректоры вузов Томска приняли консолидированное решение оставить цены за обучение на уровне прошлого года. Оплата обучения для первокурсников будет такая же, как у первокурсников прошлого года. Соответствующие приказы будут изданы во всех университетах. –сообщила в четверг пресс-служба Томского консорциума научных и научно-образовательных организаций.

Подчеркивается, что сохранение цен на уровне 2019 года является частью пакета социально-экономической поддержки высшего образования. Это позволит учесть интересы студентов, преподавателей и университетов. Как отмечается в сообщении, в этих же целях в ТГУ создана биржа трудоустройства для студентов Томска - UNIPROFI, где студенты всех вузов могут найти временную работу.

- Мы понимаем, в какой ситуации в связи с коронавирусом оказались студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу в университете. Мы также понимаем, как тяжело преподавателям и вузам пришлось в связи с необходимостью срочно перевести обучение на дистанционные форматы, чтобы защитить людей от коронавирусной инфекции. Переход в онлайн - это и дополнительные вложения в инфраструктуру университетов, и переупаковка образовательного контента, который создавался для преподавания в других условиях. От каждого участника образовательного процесса в новых условиях потребовались сверхусилия. –цитируются в сообщении слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Напомним, в Томский консорциум научных и научно-образовательных организаций входят шесть университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН

ИСТОЧНИК KP.RU

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