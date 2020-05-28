Авиарейс из Томска в Абакан планируется возобновить с 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T07:21:21+03:00

Теперь томичич снова смогут летать в столицу Хакасии Фото: из открытых источников

Ранее он был отменен из-за режима самоизоляции в регионах

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С 1 июня 2020 года авиакомпания «СиЛА» планирует возобновить авиаперелеты из Томска в Абакан. В апреле они были приостановлены из-за режимов самоизоляции, введенных Томской областью и Республикой Хакасия в связи с пандемией коронавируса.

- Планируется с 1 июня возобновить рейс по маршруту Томск — Абакан — Томск. Летать АН-28 авиакомпании «СиЛА» будет по данному маршруту в прежнем графике - по понедельникам, средам и пятницам – сообщает пресс-служба аэропорта города Абакана.

Напомним, авиакомпания «СиЛА» начала выполнять рейсы из Томска в столицу Хакасии и обратно осенью 2017 года. Затем последовал длительный перерыв, завершившийся в августе 2018 года. Весной текущего года рейсы были снова отменены из-за коронавирусной пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU