Авиарейс из Томска в Абакан планируется возобновить с 1 июня
С 1 июня 2020 года авиакомпания «СиЛА» планирует возобновить авиаперелеты из Томска в Абакан. В апреле они были приостановлены из-за режимов самоизоляции, введенных Томской областью и Республикой Хакасия в связи с пандемией коронавируса.
- Планируется с 1 июня возобновить рейс по маршруту Томск — Абакан — Томск. Летать АН-28 авиакомпании «СиЛА» будет по данному маршруту в прежнем графике - по понедельникам, средам и пятницам – сообщает пресс-служба аэропорта города Абакана.
Напомним, авиакомпания «СиЛА» начала выполнять рейсы из Томска в столицу Хакасии и обратно осенью 2017 года. Затем последовал длительный перерыв, завершившийся в августе 2018 года. Весной текущего года рейсы были снова отменены из-за коронавирусной пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU