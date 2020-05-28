В крупном торговом центре Томска сегодня утром произошел пожар

28 Май 2020 2020-05-28T06:51:06+03:00

Площадь пожара в торговом центре в Томске составила 200 кв метров. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Томской области.

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Сегодня в 06.52 утра в пожарно-спасательную службу МЧС России по Томской области поступил сигнал о возгорании в здании торгового центра «Город» на ул. Герцена.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел густой черный дым. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. - В сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении, спасателям пришлось работать в специальном снаряжении. Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил, пожар был ликвидирован в 08.36 на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен.

Добавим, что в ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и более 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU