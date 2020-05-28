Синоптики: июнь в Томской области будет теплее нормы

28 Май 2020 2020-05-28T06:21:15+03:00

Июнь, по предварительным прогнозам, будет в Томской области теплым и сухим. Фото: Из открытых источников

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Несмотря на то, что начало июня в Томской области будет довольно прохладным, в целом, первый месяц лета, согласно предварительному прогнозу метеорологов, ожидается теплее нормы.

- Предварительно, среднемесячная температура воздуха в июне в Томской области ожидается плюс 17-20 градусов, что выше нормы на 1,5-2,5 градуса. По северу региона выше нормы на 3 градуса, – уточнили в областном гидрометцентре.

Количество осадков в июне, по прогнозам синоптиков, ожидается в пределах нормы – 36-71 мм, и только на юго-востоке региона их выпадет меньше.

Уточним, что ранее в Гидрометцентре России, озвучивая предварительный прогноз на лето 2020 года, россиянам (сибиряки не исключение) пообещали жаркую погоду с грозами, градом и ураганами.

ИСТОЧНИК KP.RU