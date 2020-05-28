Как украсть миллион: в Томской области бухгалтер обвиняется в хищении бюджетных средств

28 Май 2020 2020-05-28T04:43:52+03:00

Более 1 млн рублей похитила из городской казны жительница Асина Томской области Фото: Из открытых источников

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Асиновская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения, в том числе в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

- По версии следствия, обвиняемая в период с января 2015 года по март 2017-го, работая в бухгалтериях трех муниципальных образовательных учреждений районного центра, в электронных реестрах на выплату заработной платы завышала суммы подлежащих ей выплат и заверяла данные реестры переданными ей электронными подписями руководителей учреждений. Всего за указанный период она похитила более 1,4 млн рублей, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Обвиняемая свою вину в инкриминируемых деяниях признала в полном объеме и частично возместила ущерб, нанесенный бюджету муниципального образования. Уголовное дело направлено в Асиновский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что в рамках уголовного дела городским прокурором предъявлен иск о взыскании с обвиняемой причиненного вреда в размере свыше 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU