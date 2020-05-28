2020-05-28T06:31:25+03:00
Общество

В Томске более 200 школьников обучаются олимпиадной химии

Занятия ведутся в режиме онлайн в открытом доступе
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Подготовка к олимпиадам в Томске ведется по ряду предметов, в том числе по химии.Подготовка к олимпиадам в Томске ведется по ряду предметов, в том числе по химии.Фото: Из открытых источников
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Новый проект регионального центра развития образования - «Центр олимпиадной подготовки» - стартовал занятиями по олимпиадной химии для школьников и педагогов.

- Участниками проекта стали 210 учащихся 8–10 классов и 57 учителей химии. Открытое размещение онлайн-занятий в официальной группе регионального центра развития образования социальной сети ВКонтакте позволило за время обучения (четыре занятия для школьников и два для педагогов) собрать более 5600 просмотров, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Добавляется, что в видеолекциях подробно и доступно объясняется решение олимпиадных задач, обсуждаются идеи их авторов, ведется поиск ключей к решению. По окончании каждой лекции ведущий, победитель школьных и студенческих олимпиад по химии Павел Прасолов, дает консультации в формате видеоконференции на платформе ZOOM.

Уточним: онлайн-занятия по разделам «Органическая химия» и «Физическая химия» состоятся для учителей 29 мая и 5 июня; для учащихся 9–10 классов - 30 мая и 6 июня. Центр олимпиадной подготовки также планирует проведение онлайн-занятий по основам безопасности жизнедеятельности, математике, истории, физике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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