Коронавирус в Томске, последние новости на 28 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 приблизилось к 600, девять человек на ИВЛ

27 Май 2020 2020-05-27T21:00:08+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 28 мая 2020 года

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На 28 мая в Томской области зафиксировано 595 случаев COVID-19. Из них 31 случай выявлен вчера.

11 человек из нововыявленных симптомов заболевания не имеют, они находятся под медицинским наблюдением дома. 10 пациентов с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, еще у десяти диагностирована пневмония, они проходят лечение в респираторных госпиталях медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Эпидемиологи установили источник заражения 21 заболевшего - это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. Причины заражения десяти человек устанавливаются.

В стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются на лечении 212 пациентов. На кислородной поддержке находятся 22 человека: на масочной подаче кислорода 11 пациентов в СибГМУ и двое в медико-санитарной части № 2, на инвазивной вентиляции легких девять пациентов МСЧ № 2.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 91 человек.

За сутки взято на исследование 2 318 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 52 532 исследования. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление за сутки 20 человек.

В Томской области зарегистрировано 595 случаев заболевания коронавирусом: 362 на лечении (212 в стационарах, 150 на самоизоляции), 223 выздоровели, 10 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU