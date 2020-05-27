В городе Северск Томской области обнаружены два новых случая COVID-19

27 Май 2020 2020-05-27T13:14:50+03:00

Коронавирус проникает везде, даже в "закрытые" города Фото: из открытых источников

В ЗАТО 9 случаев к-инфекции, под наблюдением находятся 92 человека

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На территории ЗАТО Северск зарегистрировано два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 27 мая из девяти подтвержденных случаев COVID-19 четверо госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, один, без признаков заболевания, находится под медицинским наблюдением на дому. Из числа ранее заболевших четверо человек выздоровели. По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция.

Под медицинским наблюдением находятся 92 человека, из них: 67 – вернувшихся на территорию ЗАТО Северск из стран, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а также из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 25 – контактировавших с заболевшими.

Снято с медицинского наблюдения 765 человек.

На территории ЗАТО Северск исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2, выполняет вирусологическая лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России и Отдел лабораторной диагностики СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. На 27.05.2020 было выполнено 2423 исследования.

Медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU