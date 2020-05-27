Стипендии президента и правительства получат 102 томских политехника
Подведены итоги конкурсов на стипендии президента и правительства России в Томском политехническом университете. В следующем учебном году их будут получать 102 студента и аспиранта ТПУ - сообщает пресс-служба вуза. Они учатся по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Восемь приоритетных направлений определены указом президента: от индустрии наносистем до энергосбережения и ядерной энергетики. В Томском политехе 17 программ, по которым готовят специалистов в приоритетных направлениях.
По итогам конкурса стипендию президента будут получать 33 студента и шесть аспирантов ТПУ. Больше всего побед за представителями Инженерной школы информационных технологий и робототехники.
Стипендию правительства выиграли 54 студента и девять аспирантов ТПУ. Здесь больше всего победителей у Инженерной школы энергетики.
Стипендиаты хорошо учатся, занимаются наукой, выступают на конференциях, участвуют в профессиональных конкурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU