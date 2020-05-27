2020-05-27T10:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 31 новом случае заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 595
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом в Томской области растет каждый день.Число заболевших коронавирусом в Томской области растет каждый день.Фото: из открытых источников
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Сегодня,27 мая, в Томской области выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 595 подтвержденных случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 27 мая в России зарегистрировано 370 680 случая заражения коронавирусной инфекцией(+8338 ко вчерашнему дню) , 142 208 пациентов выздоровели, 3 968 человек скончались. За последние сутки из больниц по выздоровлению выписано 11079 россиян. Число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших за сутки за время эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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