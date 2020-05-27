«Черных лесорубов», сваливших 11 вековых пихт и сосен в Томске, будет искать полиция

27 Май 2020 2020-05-27T09:36:51+03:00

Черные лесорубы свалили 11 вековых деревьев и оборвали линию электропередач Фото: из открытых источников

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Администрация Томска сегодня направила в полицию заявление по вопросу незаконной вырубки деревьев в Ленинском районе, в лесном массиве между ул. Мостовой и автомобильной дорогой Томск-Колпашево. – сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Незаконная вырубка 11 многолетних хвойников – сосны и пихт была обнаружена накануне бригадами «Горсетей». Вечером, 25 мая, в диспетчерскую службу коммунального предприятия поступило сообщение об отсутствии электричества на территории более десяти крупных промышленных предприятий Томска. В том числе, подразделения «Газпром трансгаз Томск», «Областного ДСРУ», «Комбината полимерных технологий», Центр «Сибнефтепровод» и др.

Выявляя повреждения на линии, сотрудники «Горсетей» обнаружили следы незаконной вырубки леса. Одно из поваленных деревьев оборвало линию электропередач,повредив опору и изоляторы.

В настоящее время департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии ведет подсчет нанесенного городу ущерба – экономического и экологического. Подача электроснабжения на пострадавшие предприятия восстановлена в полном объеме.

- Администрация Томска направила в правоохранительные органы заявление о привлечении к ответственности «черных» лесорубов. – говорится в сообщении.

Напомним, ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса РФ. Нарушителям грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU