Томичка погасила долг, чтобы выехать из России, но коронавирус закрыл границы

27 Май 2020 2020-05-27T08:44:47+03:00

Зато у судебных приставов к гражданке теперь нет претензий

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Жительница областного центра задолжала по кредитным платежам 123 тыс. рублей. С целью взыскания задолженности судебные приставы ограничили неплательщицу в праве на выезд за пределы РФ, и обратили взыскание на ее доходы.

- Сотрудник отдела службы судебных приставов выехала по адресу регистрации гражданки, чтобы проверить ее имущественное состояние, где выяснила, что женщина переехала жить в Москву. При этом новый адрес ее места жительства был неизвестен. - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В скором времени гражданка неожиданно сама вышла на связь с приставами, и перечислила на депозитный счет отдела остаток долга (115 тыс. рублей). Свое решение она объяснила тем, что собирается уехать в командировку за границу. Из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, женщина так и не смогла выехать из страны. Но поскольку она полностью погасила задолженность, в будущем сможет это сделать без препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU