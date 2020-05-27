2020-05-27T08:44:47+03:00
Общество

Томичка погасила долг, чтобы выехать из России, но коронавирус закрыл границы

Зато у судебных приставов к гражданке теперь нет претензий
Алиса Селезнева
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Вначале приставы,а потом пандемия не дали томичке покинуть Россию.Вначале приставы,а потом пандемия не дали томичке покинуть Россию.Фото: из открытых источников
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Жительница областного центра задолжала по кредитным платежам 123 тыс. рублей. С целью взыскания задолженности судебные приставы ограничили неплательщицу в праве на выезд за пределы РФ, и обратили взыскание на ее доходы.

- Сотрудник отдела службы судебных приставов выехала по адресу регистрации гражданки, чтобы проверить ее имущественное состояние, где выяснила, что женщина переехала жить в Москву. При этом новый адрес ее места жительства был неизвестен. - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

В скором времени гражданка неожиданно сама вышла на связь с приставами, и перечислила на депозитный счет отдела остаток долга (115 тыс. рублей). Свое решение она объяснила тем, что собирается уехать в командировку за границу. Из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, женщина так и не смогла выехать из страны. Но поскольку она полностью погасила задолженность, в будущем сможет это сделать без препятствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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