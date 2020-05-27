Пять мест концентрации ДТП ликвидируют этим летом в Томске

27 Май 2020 2020-05-27T08:10:27+03:00

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Работы по устранению мест концентрации ДТП в Томске будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Очередное заседание регионального штаба по реализации данного нацпроекта провел по видеосвязи вице-губернатор Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. Участники заседания обсудили ход дорожно-ремонтной кампании в регионе, меры по обеспечению безопасности дорожного движения. – сообщает пресс-служба «Белого дома».

-В настоящее время дорожные работы идут на 21-м объекте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря слаженной работе проектного офиса, Томская область вошла в число российских регионов-лидеров по контрактации объектов. Проведенные с опережением графика подготовительные работы и хорошая погода позволили нам раньше срока начать дорожно-ремонтную кампанию. Необходимо теперь добиваться и ее отличного качества, — отметил Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что главным критерием выполнения проекта является повышение уровня безопасности движения, снижение числа ДТП и мест их концентрации.

- В этом году в областном центре будет ликвидировано 5 мест концентрации ДТП. Для этого два светофорных комплекса установят на пересечении улиц Водяная – Бердская и Учебная – Белинского. Также на этих двух объектах и еще на трех — Иркутский тракт в районе дома № 173, пр. Ленина – ул. Учебная, пр. Комсомольский – ул. Енисейская — установят скоростное ограничение, дорожные знаки, барьерные ограждения и нанесут разметку долговечными материалами. На нерегулируемых пешеходных переходах обустроят искусственные неровности. – сообщил заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус.

- На аварийном участке автодороги Томск – Самусь определены места под установку антивандальных ящиков для размещения комплексов фотовидеофиксации. Также там продолжается нанесение дорожной разметки и установка знаков. – рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Северск Вадим Любивый.

Большой объем работ будет выполнен на аварийно-опасных участках региональных автотрасс.

Так, будут внесены изменения в схемы дорожного движения на двухуровневой развязке объездной дороги Томска, автодорогах Михайловка – Александровское – Итатка, Томск – Каргала – Колпашево и Бакчар – Подгорное – Коломино. На 53-м км автотрассы Камаевка – Асино обустроят пешеходный переход, а на подъезде к Синему Утесу в районе школы — искусственную неровность. На участке 2–5 км автотрассы Михайловка – Александровское – Итатка дорожники установят световозвращающие знаки и нанесут разметку долговечным термопластиком.

ИСТОЧНИК KP.RU