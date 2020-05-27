Свыше 200 тыс. рублей получили в этом году жители Томской области за добровольно сданные "стволы"

27 Май 2020 2020-05-27T07:46:20+03:00

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-С начала 2020 года, в Центр лицензионно-разрешительной работы томской Росгвардии, поступило 31 заявление о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Жители региона сдали 30 единиц гладкоствольного, 2 охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, 3 самодельного огнестрельного оружия, а также 51 патрон. Общая сумма полученных ими выплат составила 219,153 тысячи рублей. – сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

- В соответствии с областной государственной программой на проведение акции по добровольной возмездной сдаче населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств запланировано финансирование на 2020 год в размере 900 тысяч рублей, – рассказал подполковник Алексей Кулагин, начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Томской области.

Согласно приведённым им данным, сегодня на территории Томской области зарегистрирован 34351 владелец оружия, которые имеют в собственности 61280 единиц оружия.

- Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковыми уполномоченными полиции территориальных МВД России на районном уровне, осуществлено 12111 проверок условий сохранности оружия владельцами. В их ходе выявлено 800 нарушений правил оборота оружия, к административной ответственности привлечены 800 граждан. Также с начала года сотрудниками Томской Росгвардии рассмотрено 9885 заявлений от граждан и юрлиц о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности. Подавляющее большинство данных заявлений, 9390, поступили в электронном виде, через Единый портал по предоставлению государственных и муниципальных услуг. – детализировал начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Томской области

Он отметил, что заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности до 1 августа 2020 года подаются и принимаются исключительно в электронном виде через портал «Госуслуги». Готовые документы можно получить по предварительной записи в подразделениях лицензионно-разрешительной работы.

Сотрудники Томской Росгвардии напоминают жителям региона:

Утраченное владельцем или похищенное у него оружие может стать орудием преступления, и тогда к владельцу может быть применена не административная, а уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU