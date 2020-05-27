2020-05-27T07:20:15+03:00
Происшествия

Томич попал в больницу, получив травму на железной дороге в Кемерово

Транспортные полицейские вовремя обнаружили мужчину на рельсах
Алиса Селезнева
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Транспортные полицейские вовремя обнаружили томича на железнодорожных путях.Транспортные полицейские вовремя обнаружили томича на железнодорожных путях.Фото: из открытых источников
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34-летний житель Томской области, находившийся в Кемерово, следовал из частного сектора на проспект Кузнецкий.

- Чтобы сократить путь, он решил пересечь железную дорогу под автомобильным мостом. При переходе через железнодорожное полотно запнулся, упал и ударился головой о рельсы. Транспортные полицейские обнаружили его лежащим между железнодорожными путями. – сообщила сегодня пресс-служба Управления МВД на транспорте по СФО.

Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него ушибленную рану мягких тканей головы и алкогольное опьянение.

- С начала года сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России удалили с железной дороги шесть человек, которые лежали на рельсах в состоянии алкогольного опьянения, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Также в зоне оперативного обслуживания зафиксировано 20 фактов применения машинистами поездов экстренного торможения во избежание наездов на людей. В результате несоблюдения правил поведения на железной дороге 7 граждан попали под поезда, 5 из них погибли. За аналогичный период прошлого года травмированы 4 человека, 3 погибли. – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что 12 мая, в районе железнодорожной станции Томск-II, нетрезвый мужчина, уснувший на рельсах, попал под локомотив. В результате пострадавший лишился голеней ног.

ИСТОЧНИК KP.RU

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