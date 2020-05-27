Вчерашний ураган в Томске повалил 28 тополей, 9 деревьев из-за порывов ветра надломились

27 Май 2020 2020-05-27T07:00:24+03:00

Под порывами ветра 26 мая старые деревья в Томске падали. О человеческих жертвах в городе не сообщается. Фото: Из открытых источников

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По информации городской оперативно-дежурной службы, за сутки диспетчеры ЕДДС в связи с усилением порывов ветра до 13 м/секунду приняли сообщения о 6 аварийных отключениях электроснабжения, двух отключениях холодного водоснабжения, пяти отключенных светофорах, пяти обрывах проводов, 28 упавших тополях и 19 ветках, девяти надломленных тополях и четырех повреждениях металлических листов на зданиях.

- Для очистки проезжей части и тротуаров от поврежденных тополей, возобновления подачи ресурсов потребителям и наведению порядка в жилых кварталах оперативно вышли бригады «ТомскСАХ», ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, - уточняют в пресс-службе мэрии

Большой объем работы был выполнен в первые часы по распиловке и вывозу упавших тополей. Деревья уже убрали по ул. Пирогова, 12, Балагурной, 30, 1-й Ново-Деповской, 2, Белинского, 65 и 70, Пушкина, 65, Шевченко, 21/1, и др. В работе остаются адреса про ул. Советской, 7, Яковлева, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU