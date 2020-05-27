2020-05-27T06:55:06+03:00
Общество

Маршрутки Томска перешли на летний режим работы

До 15 октября они будут ходить до дачных поселков и городских пляжей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В общественном транспорте можно доехать до своего "мичуринского", соблюдая противоэпидмероприятия.В общественном транспорте можно доехать до своего "мичуринского", соблюдая противоэпидмероприятия.Фото: Из открытых источников
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- До 15 октября к местам массового отдыха горожан и садоводческим товариществам будут курсировать автобусы маршрутов №№ 4, 20, 23, 38, 53, периодичность их рейсов будет увеличена, - сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.

Так, автобусы маршрута № 4 будут работать в направлении Левобережья с кольцевой остановка по ул. Ф. Мюнниха по средам, в выходные и праздничные дни в 8 и 18 часов, по пятницам – к СНТ «Левобережье» автобусы будут выезжать с ул. Ф. Мюнниха только в 18 часов. С СНТ «Левобережье» выезды будут осуществляться в эти же дни в 9.15 и 19.15, в пятницу: 19.15.

К Сенной Курье автобусы маршрута № 4 будут ездить с 1 июля с 10 до 19.30, от Сенной Курьи с 10.30 22.00 с интервалом в 10 минут.

Маршрутный автобус № 20 уже курсирует от станции Товарная до НПО «Вирион» и пос. Родионово. Он будет работать в будни с 6 до 22.30, в выходные с 6.30 до 22.30. На период введения ограничительных мер автобус работает с интервалом 30 мин.

Автобусы маршрута № 23 следуют по схеме: пос. Заварзино/ Инженерный центр – Приборный завод. В Заварзино они будут ездить в 7.40, 13.10 и 18.45, из поселка выезжать в 9.00, 14.30 и 20.00.

Маршрутки № 38, курсирующие по схеме: Сосновый бор – Черемошники – Каштак – ул. С. Лазо – 2-е мичуринские, с садовых участков будут отъезжать с 7 до 22.30. Из мкр. Сосновый бор: в будни с 6 до 22.30, в выходные и праздничные дни – с 6.30 до 22.30.

Автобусы 53-го маршрута «НПО «Вирион» - Мичуринские участки «ТомНИИВС», «Степановка – «ТомНИИВС» - Росинка» будут работать ежедневно с 7 до 21 часа с интервалом в 30 минут.

График движения маршрутных автобусов может быть скорректирован в зависимости от пассажиропотока по согласованию с председателями садоводческих товариществ и собственниками участков.- говорится в сообщении.

В летний период также будет продолжаться дезинфекция спецсредствами автобусов, трамваев и троллейбусов, осуществляться контроль за соблюдением водителями и кондукторами масочного режима. Пассажирам общественного транспорта также обязательно быть в масках и перчатках.

Актуальную информацию о работе автобусов можно получить в центре организации и контроля пассажироперевозок по тел. 28-29-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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