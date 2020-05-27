На трассе в Томской области загорелся МАЗ

27 Май 2020 2020-05-27T06:09:47+03:00

В результате пожара у машины МАЗ выгорел моторный отсек и кабина. О человеческих жертвах не сообщается. Фото: Из открытых источников

У грузовика выгорели моторный отсек и кабина

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Грузовой автомобиль МАЗ загорелся на трассе в Томской области. Инцидент произошел вчера, 26 мая.

- В 11.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на 8-м километре дороги Асино – Новиковка на обочине горит грузовой автомобиль. Ликвидировать огонь удалось в 12.02. В результате выгорели моторный отсек и кабина грузовика. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Добавим, к пожаротушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU