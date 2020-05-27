2020-05-27T05:52:25+03:00
Общество

В Томской области 1 июня МФЦ весь день будет оформлять детские выплаты

Такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В День защиты детей пособия на маленьких томичей в МФЦ можно будет оформлять с утра до вечера.В День защиты детей пособия на маленьких томичей в МФЦ можно будет оформлять с утра до вечера.Фото: Из открытых источников
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Глава региона поручил многофункциональному центру «Мои документы» 1 июня весь день работать исключительно на прием документов на выплаты семьям с детьми, решение о которых принял президент Владимир Путин.

- Первого июня с 8 до 20 часов во всех отделах МФЦ Томска и Северска задействуется максимальное количество окон для приема документов на выплаты семьям с детьми. В других муниципальных образованиях в отделах МФЦ заявления будут приниматься в приоритетном порядке по графику, с 9 до 18 часов, - сообщил Игорь Култаев, директор Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Уточним, что в День защиты детей можно будет оформить следующие пособия: ежемесячные выплаты на детей до 3 лет (по 5 тыс. рублей с апреля по июнь), единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет (10 тыс. рублей), пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет тем семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума. Для оформления потребуется паспорт заявителя, СНИЛСы заявителя и детей, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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