Дистанция не помеха: репетиции хоровой капеллы ТГУ проходят онлайн

27 Май 2020 2020-05-27T05:47:58+03:00

Репетиции на удаленке и в режиме конференц-связи стали для хоровой капеллы НИ ТГУ делом повседневным. Фото из архива Томского государственного университета. Фото: другой источник.

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Что и как репетируют музыканты хоровой капеллы Томского государственного университета из-за перехода на дистанционный формат?

- Сегодня жизнь коллектива, как и у всех нас, ушла в виртуальный мир. Но репетиции продолжаются! Сейчас каждый сначала разучивает свою партию, а через какое-то время по конференц - связи репетируем вместе, - рассказал Виталий Сотников, художественный руководитель капеллы ТГУ. - Планов на лето и осень пока не строим: наверное, вся страна не знает, как мы будем жить дальше. Поэтому мы ждем.

Виталий Сотников уточнил, что программа нового концертного сезона обязательно будет включать студенческий гимн «Гаудеамус», а также неофициальный гимн Российской империи «Коль славен наш господь в Сионе», звучавший на открытии Императорского Томского университета более 130 лет назад, в 1888 году.

ИСТОЧНИК KP.RU