«Особенный» автобус получили студенты-инвалиды из томского техникума

27 Май 2020 2020-05-27T05:52:25+03:00

На таком автобусе студенты с инвалидностью и ограничениями в здоровье смогут с комфортом ездить на занятия в техникум и обратно. Фото предоставлено Томским техникумом социальных технологий.

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Глава региона Сергей Жвачкин выделил 5,5 млн рублей на приобретение автобуса марки ПАЗ 502026-15 для перевозки студентов- инвалидов, обучающихся в Томском техникуме социальных технологий

- Автобус оснащен электрическим подъемником, кондиционером, имеет 19 посадочных мест и одно — для инвалида-колясочника, дополнительно оборудован телевизором с DVD-проигрывателем для просмотра в поездке учебных программ и фильмов, - рассказали в пресс-службе администрации Томской области. - Для 99 студентов с инвалидностью и 164 ребят с ограничениями по здоровью, обучающихся в Томском техникуме социальных технологий, транспортное средство станет отличным подспорьем и в передвижении, и в учебе.

Уточним, что автобус уже доставлен в техникум, и сейчас руководство образовательного учреждения решает необходимые оргвопросы, связанные с получением лицензии на перевозку особенных пассажиров. После возобновления учебного процесса в очном формате, автобус будет доставлять обучающихся на занятия в техникум и обратно по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU