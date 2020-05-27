2020-05-27T04:18:02+03:00
Происшествия

В Томской области из пожара полицейский вынес газовый баллон и спас собаку

В селе Итатка стражи порядка помогли ликвидировать возгорание
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Полиция помогла жителям с. Итатка справиться с пожаром. Фото пресс-службы УМВД по Томской области.Полиция помогла жителям с. Итатка справиться с пожаром. Фото пресс-службы УМВД по Томской области.Фото: другой источник.
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Вечером 22 мая сотрудники полиции во время движения по ул. Северной в Итатке заметили дым в одном из дворов и сразу направились туда.

- Выяснилось, что произошло возгорание бани рядом с жилым домом. Во дворе находилась женщина с детьми. Оценив обстановку и вызвав пожарный расчет, лейтенант полиции Анатолий Маркелов, старший лейтенант Александр Никольченко, капитаны Иван Соколик и Юлия Ильина предприняли меры к тушению пожара, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что полицейские убрали деревянные доски от горевшей бани, разобрали часть забора, по которому огонь мог дойти до жилого помещения. До приезда пожарного расчета, используя огнетушители из служебного транспорта и воду из колодца во дворе, не допустили распространения огня. Также, узнав, что в бане есть газовый баллон, Анатолий Маркелов вынес его на улицу, предотвратив возможный взрыв. Кроме этого, инспекторы спасли собаку, которая находилась в будке рядом с местом возгорания. Животное не могло убежать, так как было привязано цепью. Сотрудникам удалось расковать ее подручными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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