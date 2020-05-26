Коронавирус в Томске, последние новости на 27 мая 2020 года: + 28 новых случаев COVID-19, впервые количество выздоровлений превысило число новых заболеваний

26 Май 2020 2020-05-26T21:01:31+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 27 мая 2020 года

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На 27 мая, в Томской области зафиксировано 564 случая COVID-19. Из них 28 новых случаев выявлено вчера.

Впервые количество выздоровлений превысило число новых заболеваний – за сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 человек.

Среди заболевших в последние сутки у 15 человек инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. Пять человек с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, восемь с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Эпидемиологи установили источники заболеваний 19 человек – это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. У восьми человек источники не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается, не исключены причины заражения в общественных местах (магазинах, транспорте и других). В стационарах проходят лечение 209 пациентов.

На кислородной поддержке 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов на масочной подаче кислорода. В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 125 человек.

В тройке самых благополучных регионов

Томская область входит в тройку самых благополучных регионов Сибири по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Самые высокие показатели в СФО зафиксированы в Тыве, Хакасии, Новосибирске и Красноярском крае. В Иркутской области этот показатель составляет- 49,9 случаев на 100 тыс. населения, в Томской области – 49,7, в Республике Алтай – 46,3. Самый низкий уровень выявленных случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области – 15,7.

Помогая бизнесу

В Томске утвердили меры антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям, наиболее пострадавшим от пандемии, город предоставит отсрочку по арендной плате за использование муниципального имущества, в том числе земли. Отсрочка вводится с момента объявления режима повышенной готовности, то есть с 18 марта 2020 года. При этом арендная плата полностью отменяется на время действия режима, а после его отмены и до 1 октября 2020 года составит 50%. Вторая мера муниципальной поддержки – это предоставление льготы в 50% на единый налог на вмененный доход.

Вспышка коронавируса в городской больнице

На 14-дневный карантин закрыто пульмонологическое отделение клинической больницы № 3 Томска. В отделении установлено 20 случаев заболевания коронавирусом – у 11 пациентов и 9 медработников. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 переведены в респираторный госпиталь МСЧ № 2. Из заразившихся медработников четверо госпитализированы: трое в медико-санитарную часть № 2, один – в инфекционное отделение третьей горбольницы. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под наблюдением коллег дома.

ИСТОЧНИК KP.RU