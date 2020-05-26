Разборки на севере Томской области сопровождались стрельбой
В дежурную часть ОМВД России по Каргасокскому району поступили сообщения о противоправных действиях, совершенных в поселке Мыльджино Каргасокского района, информирует пресс-служба областного управления.
По предварительной информации, мужчина, 1986 года рождения, угрожая расправой, произвел выстрелы в воздух из пистолета.
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции опрошены очевидцы, изъято пневматическое оружие.
Подразделением дознания ОМВД России по Каргасокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU