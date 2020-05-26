Разборки на севере Томской области сопровождались стрельбой

26 Май 2020 2020-05-26T14:15:24+03:00

Суровые мужчины живут на севере региона Фото: из открытых источников

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В дежурную часть ОМВД России по Каргасокскому району поступили сообщения о противоправных действиях, совершенных в поселке Мыльджино Каргасокского района, информирует пресс-служба областного управления.

По предварительной информации, мужчина, 1986 года рождения, угрожая расправой, произвел выстрелы в воздух из пистолета.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции опрошены очевидцы, изъято пневматическое оружие.

Подразделением дознания ОМВД России по Каргасокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU