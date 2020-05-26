2020-05-26T13:40:31+03:00
Происшествия

Двух заблудившихся женщин вывели из леса томские пожарные вместе с охотниками

Поиски «потеряшек» продолжались чуть более часа
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томские спасатели свое дело знают хорошоТомские спасатели свое дело знают хорошоФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вечером 25 мая в Единую дежурную диспетчерскую службу Томского района поступило сообщений о том, что в лесу в окрестностях населенного пункта Басандайка заблудились две местные жительницы. Женщины самостоятельно обратились за помощью в экстренные службы. Они сообщили, что отправились в лес за колбой и не могут самостоятельно выйти. На поиски выдвинулись пожарные отдельного поста села Межениновка, сообщает пресс-служба областного управления.

– В Басандайке взяли двух охотников, которые хорошо знают местность. Следовали по проселочной дороге с сиреной. С заблудившимися постоянно поддерживалась связь по телефону, – сказал командир отдельного поста с. Межениновка Сергей Званитайс, который участвовал в поисках вместе с водителем Александром Долгополовым.

Женщины были найдены в 21:26 в пяти километрах от Басандайки и доставлены домой. Медицинская помощь им не понадобилась.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 4 человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разборки на севере Томской области сопровождались стрельбой
Двух заблудившихся женщин вывели из леса томские пожарные вместе с охотниками
Подведены итоги регионального конкурса мастеров «Томский сувенир»
Студент-медик, заболевший COVID-19, госпитализирован в Томске
Пульмонологическое отделение больницы № 3 Томска закрыто на карантин
Томская область входит в тройку самых благополучных регионов Сибири по числу заболевших COVID-19
В Томске утвердили меры антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса
Герб Томска из цветов традиционно появится на въезде в город в июне
Более 600 человек обратились в Томске в пункты серопрофилактики в выходные
В Томской области возбуждено уголовное дело о халатности чиновников сельской администрации
Коронавирус в Томске: стало известно о 28 новых случаях заражения COVID-19
Томич накопил долг по ипотеке и чуть не лишился квартиры
ТГУ построит новый учебно-лабораторный корпус на месте снесенного профилактория
Иномарка сбила 3-летнего малыша на главной улице Томска
Сотовые операторы Томской области из-за коронавируса ввели новые льготы для абонентов
3 июля томские выпускники сдадут первые ЕГЭ
В Северске молодой человек погиб, выпав из окна 17-го этажа
Семеро эвакуировались, троих спасли: в Томске горел деревянный дом
4 новые спецмашины будут дезинфицировать улицы Томска
В Ленинском районе Томска снесены 7 незаконных киосков и гараж
В Томской области аграриям выдано более 2 млрд рублей в виде кредитов
Томич угрожал убийством девушке за ее отказ знакомиться с ним
Шквалистый ветер и заморозки до -3 ожидают Томскую область 27-28 мая
В Томской области 27 предпринимателей оштрафованы за нарушения эпидрежима
Коронавирус в Томске, последние новости на 26 мая 2020 года: + 28 новых случаев COVID-19, 35 человек выздоровели