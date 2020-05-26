Двух заблудившихся женщин вывели из леса томские пожарные вместе с охотниками

26 Май 2020 2020-05-26T13:40:31+03:00

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Вечером 25 мая в Единую дежурную диспетчерскую службу Томского района поступило сообщений о том, что в лесу в окрестностях населенного пункта Басандайка заблудились две местные жительницы. Женщины самостоятельно обратились за помощью в экстренные службы. Они сообщили, что отправились в лес за колбой и не могут самостоятельно выйти. На поиски выдвинулись пожарные отдельного поста села Межениновка, сообщает пресс-служба областного управления.

– В Басандайке взяли двух охотников, которые хорошо знают местность. Следовали по проселочной дороге с сиреной. С заблудившимися постоянно поддерживалась связь по телефону, – сказал командир отдельного поста с. Межениновка Сергей Званитайс, который участвовал в поисках вместе с водителем Александром Долгополовым.

Женщины были найдены в 21:26 в пяти километрах от Басандайки и доставлены домой. Медицинская помощь им не понадобилась.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 4 человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU