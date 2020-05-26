Студент-медик, заболевший COVID-19, госпитализирован в Томске

26 Май 2020 2020-05-26T13:19:42+03:00

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Факт заражения COVID-19 студента СибГМУ сегодня подтвердили первые лица медуниверситета – ректор Ольга Кобякова, проректор по внеучебной работе и социальной политике Александр Ратькин. Они рассказали, что молодой человек проживает в общежитии вуза, работает медбратом в одной из медицинских организаций города.

- На месте работы студента проводилось тестирование сотрудников, в результате которого у юноши выявили COVID-19. Его госпитализировали 25 мая, он проходит лечение. Закрывать общежитие, где он проживает на карантин, мы не планируем. Есть санитарно-эпидемиологическое законодательство, в соответствии с которым в общежитии проведена дезинфекция мест общего пользования, а также непосредственно комнаты заболевшего, — рассказал Александр Ратькин. Он отметил, что случай заболевания COVID-19 студента СибГМУ - первый за все время пандемии в регионе.

- Действительно, у студента нашего университета обнаружили положительный результат теста на COVID. Он проживает в общежитии нашего университета. Один в комнате. Незамедлительно после получения результата сотрудники вуза отработали с Роспотребнадзором. Было проведено эпидемическое расследование, выявлены все близкие контакты. Проведена дезинфекция комнаты, мест общего пользования. Госпитализировали ещё одного студента из числа близких контактов заболевшего. Ожидаем результаты тестирования. По нашей инициативе сегодня и завтра обследуем на коронавирусную инфекцию всех проживающих в общежитии, хотя это не требуется согласно предписанию Роспотребнадзора. Мне и ребятам так будет спокойнее. –прокомментировала ситуацию в своем телеграмм-канале Ольга Кобякова.

Она подчеркнула, что случаи заболеваний студентов и ординаторов медицинского университета возможны, так как многие работают в медицинских организациях средним и младшим медицинским персоналом, помогая справляться с эпидемией.

- Паниковать не нужно. Нужно действовать быстро и слаженно. Мы научились. - резюмировала ректор СибГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU