2020-05-26T13:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Пульмонологическое отделение больницы № 3 Томска закрыто на карантин

Причина- вспышка коронавирусной инфекции
ИГОРЬ ТЮРИН
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Значительная вспышка заболевания к-вируса в больнице № 3 городаЗначительная вспышка заболевания к-вируса в больнице № 3 городаФото: из открытых источников
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На 14-дневный карантин закрыто пульмонологическое отделение клинической больницы № 3 Томска из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Заболевание выявлено у нескольких пациентов пульмонологического отделения после их перевода из респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2, – сообщил главный врач третьей горбольницы Андрей Кошель. – При поступлении у них были отрицательные анализы на коронавирус, инфекция подтверждена через несколько дней после повторно взятых ПЦР-тестов.

В отделении установлено 20 случаев заболевания коронавирусом – у 11 пациентов и девяти медицинских работников. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 переведены в респираторный госпиталь МСЧ № 2.

Из числа заразившихся медработников четверо госпитализированы: трое в медико-санитарную часть № 2, один – в инфекционное отделение третьей горбольницы. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома.

Все сотрудники пульмонологического отделения и пациенты, у которых СОVID-19 не подтвержден, находятся на 14-дневном карантине, у них регулярно берутся смывы на коронавирус.

Сразу после получения данных о заражении оперативно проведен забор биоматериала у всех контактных с больными. Информация передана в управление Роспотребнадзора по Томской области, специалисты которого в полном объеме провели эпидемиологическое расследование.

В помещениях пульмонологического отделения проведена заключительная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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