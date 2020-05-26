Томская область входит в тройку самых благополучных регионов Сибири по числу заболевших COVID-19
Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, по данным на 25 мая, заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в регионах Сибирского федерального округа составляет: в Республике Тыва – 215,6, Республике Хакасия – 152,2, Красноярском крае -119, Новосибирской области -79,1, Алтайском крае – 60,7, Омской области – 54,2.
В Иркутской области этот показатель составляет- 49,9 случаев на 100 тыс. населения, в Томской области – 49,7, в Республике Алтай – 46,3. Самый низкий уровень выявленных случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области – 15,7. Таким образом, наш регион входит в тройку самых благополучных регионов Сибири по распространению COVID-19.
Всего в Сибири заболело новой коронавирусной инфекцией свыше 13 тысяч человек.
Вчера стало известно, что глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол заболел коронавирусом и в настоящее время госпитализирован больницу г.Кызыла. Также лечение от COVID-19 проходят главы администраций Тандинского, Улуг-Хемского районов республики.
ИСТОЧНИК KP.RU