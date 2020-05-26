2020-05-26T10:03:13+03:00
Общество

Томич накопил долг по ипотеке и чуть не лишился квартиры

Чтобы сохранить жилье, должник экстренно нашел деньги
Алиса Селезнева
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Погасив задолженность, томич сохранил за собой приобретенное в ипотеку жилье.Погасив задолженность, томич сохранил за собой приобретенное в ипотеку жилье.Фото: из открытых источников
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Житель областного центра взял ипотечный кредит и просрочил его оплату, задолжав банку 535 тыс. рублей. Кредитная организация подала на него в суд, который вынес решение о возврате долга посредством обращения взыскания на заложенное имущество – однокомнатную квартиру в Октябрьском районе г. Томска.

- Исполняя судебное решение, пристав наложила арест на предмет залога, стоимость которого также была определена судом в 1 млн рублей. Квартиру стали готовить к реализации. Вырученные от продажи средства за вычетом долга планировалось вернуть должнику. Однако до торгов дело не дошло: гражданин нашел возможность оплатить долг и внес недостающую сумму- сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина также изыскал возможность оплатить исполнительский сбор в размере 38 тыс. рублей. В итоге, «однушка» осталась за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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