2020-05-26T09:18:43+03:00
Недвижимость

ТГУ построит новый учебно-лабораторный корпус на месте снесенного профилактория

Эксперты одобрили проектную документацию на возведение здания по пр. Ленина, 49
Антонина Ленская
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В разное время в снесенном здании находились общежитие, профилакторий, гостиница, учебные аудитории.В разное время в снесенном здании находились общежитие, профилакторий, гостиница, учебные аудитории.Фото: из открытых источников
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Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство учебно-лабораторного корпуса Томского госуниверситета. Эксперты также проверили достоверность определения сметной стоимости проекта и по итогам выдали положительные заключения.

Напомним, в марте 2018 года Минобрнауки РФ дало вузу разрешение на снос профилактория на пр. Ленина, 49. На такие меры пришлось пойти после нескольких обрушений, случившихся в здании. Было решено построить на месте аварийного объекта современный учебно-лабораторный корпус.

По проекту внешний облик 5-этажного здания общей площадью 12945,46 кв. метра будет напоминать старый профилакторий, строившийся в 1950-е годы. В нем разместят учебные аудитории и классы, кабинеты, переговорные и др. На первом этаже оборудуют кафе и два конференц-зала с балконами, а также зал презентаций на 90 мест. Еще один конференц-зал с балконом обустроят на третьем этаже, он будет вмещать 100 слушателей.

Пропускная способность будущего вузовского корпуса – 1 332 человек. При этом проектировщики предусмотрели создание комфортных условий для студентов и преподавателей с ограниченными физическими возможностями. Ожидается, что в новое здание переедут Высшая школа информационных технологий и управления информатизации, Институт искусств и культуры, Высшая школа журналистики ТГУ.

Финансирование строительства планируется за счет средств федерального бюджета. Генеральная проектная организация – ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС» (Томск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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