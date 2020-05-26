Иномарка сбила 3-летнего малыша на главной улице Томска
Мальчик доставлен в медицинское учреждение
фото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП произошло сегодня утром, около 10 часов, на проспекте Ленина, 1.
- По предварительным данным, автомобилем Renault Logan, под управлением мужчины-водителя 1973 года рождения, был совершен наезд на ребёнка-пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. В результате происшествия 3-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU