Иномарка сбила 3-летнего малыша на главной улице Томска

26 Май 2020 2020-05-26T08:57:11+03:00

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ДТП произошло сегодня утром, около 10 часов, на проспекте Ленина, 1.

- По предварительным данным, автомобилем Renault Logan, под управлением мужчины-водителя 1973 года рождения, был совершен наезд на ребёнка-пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. В результате происшествия 3-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU