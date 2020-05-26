2020-05-26T08:57:11+03:00
Происшествия

Иномарка сбила 3-летнего малыша на главной улице Томска

Мальчик доставлен в медицинское учреждение
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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ДТП произошло сегодня утром, около 10 часов, на проспекте Ленина, 1.

- По предварительным данным, автомобилем Renault Logan, под управлением мужчины-водителя 1973 года рождения, был совершен наезд на ребёнка-пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого. В результате происшествия 3-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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