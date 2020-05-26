2020-05-26T08:42:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотовые операторы Томской области из-за коронавируса ввели новые льготы для абонентов

Они также расширили перечень предоставляемых услуг
Алиса Селезнева
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В условиях пандемии востребованность сотовой связи и мобильного Интернета резко возросла.В условиях пандемии востребованность сотовой связи и мобильного Интернета резко возросла.Фото: из открытых источников
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Операторы мобильной связи, работающие в Томской области в условиях пандемии коронавируса расширили перечень предоставляемых услуг и предоставили своим абонентам льготы – сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

Всего в Томской области услуги сотовой связи оказывают в настоящее время четыре оператора: ПАО «Мобильные телесистемы», ПАО «Вымпел коммуникации», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2-Мобайл».

- ООО «Т2 Мобайл» организовал справочную SMS-рассылку с телефонами посольств и консульств стран, на территории которых оказались абоненты сети. Клиентам, находящимся в Европе и странах СНГ, доступна услуга «На доверии». Абоненты могут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 рублей. Также обнулена стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу и обеспечен бесплатный доступ к сайту стопкоронавирус.рф. – уточняется в сообщении.

Другой крупнейший сотовый оператор, ПАО «Вымпелком» в пять раз увеличил количество звонков и интернета для клиентов «Билайн» в международном роуминге и обнулил стоимость звонков для абонентов «Билайн» в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма. Также оператор обеспечил возможность доступа к сети широкополосного доступа и сервису «Билайн ТВ» при нулевом балансе абонентского счета.

ПАО«Мегафон» предоставил возможность абонентам старше 65 лет продолжать пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности. Для физических лиц сняты ограничения на входящие звонки, даже если на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.

ПАО «МТС» снял ограничения для физических лиц на входящие звонки, даже если на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку. Это позволяет оставаться на связи, когда нет возможности быстро пополнить баланс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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