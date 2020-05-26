3 июля томские выпускники сдадут первые ЕГЭ

26 Май 2020 2020-05-26T08:21:25+03:00

Из-за коронавируса ЕГЭ в этом году пройдут гораздо позднее Фото: из открытых источников

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Вчера, 25 мая, в Москве состоялось Межведомственное заседание по вопросам проведении ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. Его участниками стали руководлители Министерств просвещения, науки и высшего образования, Рособрнадзора, Совета ректоров России и других профильных ведомств. Они утвердили окончательный календарный план проведения экзаменационной кампании в текущем году.

Согласно ему, 29 и 30 июня по всей России пройдут предварительные пробные экзамены – без участия детей, в ходе которых будут протестированы все организационные процедуры.

- Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ стартует для детей 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Так, 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу защиты прав педагогов. Ближайший месяц планируется выделить школьным учителям для возможности отдыха перед экзаменационным этапом.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Минпросвещения России приняло решение перенести на первые дни июня сроки проведения ЕГЭ. В середине мая это решение было пересмотрено и сроки экзаменационной кампании сдвинули на еще более поздний срок. 20 мая Президент Путин заявил, что ЕГЭ стартует 29 июня.

Добавим, в Томской области предварительно на участие в ЕГЭ было зарегистрировано 6 546 человек, включая выпускников школ прошлых лет, выпускников техникумов и колледжей.

Скорее всего, сдавать экзамены детям придется в масках.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU