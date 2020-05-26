В Северске молодой человек погиб, выпав из окна 17-го этажа
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии
Трагедия произошла в одной из северских высоток.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 26 мая, около 06 часов 17 минут, в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение по телефону о том, что в ЗАТО Северск по улице Ленина молодой человек выпал из окна 17 этажа.
- В результате инцидента 19 летний юноша погиб. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. – сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU