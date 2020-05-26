Семеро эвакуировались, троих спасли: в Томске горел деревянный дом
В понедельник,25 мая, в 19.12 на ул. Большой Подгорной в Томске произошло возгорание в двухэтажном деревянном жилом доме. Семь человек эвакуировались самостоятельно, троих от огня спасли пожарные.
- На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в квартире на 2 этаже, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Добавим, ликвидировать пожар удалось в 19.38. В комнате сгорел водонагреватель, обгорела пластиковая обшивка стен, закоптились стены и потолок в коридоре и в соседней комнате. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В очаге возгорания работало 5 единиц техники и 18 человек. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU