Семеро эвакуировались, троих спасли: в Томске горел деревянный дом

26 Май 2020 2020-05-26T07:34:35+03:00

Чуть меньше получаса потребовалось пожарным на тушение пожара в деревянном доме в Томске. Фото: Из открытых источников

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В понедельник,25 мая, в 19.12 на ул. Большой Подгорной в Томске произошло возгорание в двухэтажном деревянном жилом доме. Семь человек эвакуировались самостоятельно, троих от огня спасли пожарные.

- На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в квартире на 2 этаже, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Добавим, ликвидировать пожар удалось в 19.38. В комнате сгорел водонагреватель, обгорела пластиковая обшивка стен, закоптились стены и потолок в коридоре и в соседней комнате. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В очаге возгорания работало 5 единиц техники и 18 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU