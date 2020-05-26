4 новые спецмашины будут дезинфицировать улицы Томска

26 Май 2020 2020-05-26T07:24:34+03:00

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На базу «ТомскСАХ» поступили 4 мойки высокого давления WS-500-15. Это навесное оборудование для мини-погрузчиков, предназначенное для технической уборки тротуаров и дорожных ограждений.

- Сегодня ночью две единицы в составе механизированных звеньев были задействованы в наведении порядка по ул. Нахимова, А. Иванова, Учебной, пр. Ленина, - поясняют в пресс-службе мэрии. - Новые мойки оснастят щетками для комплексной уборки территорий. Каждая единица новой техники вмещает до 400 литров воды или дезсредства.

Добавим, в прошлом месяце администрация города приобрела для работы «ТомскСАХ» две комбинированные дорожные машины, оборудованные системой дезинфекции – ДМК-70. Они позволяют более эффективно проводить санобработку улиц противовирусным препаратом «Дезарин». Техника на базе КамАЗа оснащена уборочными щетками и распределителем жидких реагентов. Сегодня она используется в противовирусной обработке городских улиц и общественных пространств и помывке проезжей части. По окончании режима общей самоизоляции, мойки будут задействованы в комплексном содержании города

ИСТОЧНИК KP.RU