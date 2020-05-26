В Ленинском районе Томска снесены 7 незаконных киосков и гараж

26 Май 2020 2020-05-26T06:43:44+03:00

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С начала благоустроительного сезона по инициативе администрации Ленинского района снесено 10 нестационарных торговых объектов, семь из которых были размещены без разрешительных документов. Киоски убраны с улиц Говорова, Мостовой, Смирнова, Героев Чубаровцев, проспектов Мира и Ленина. Также был демонтирован самовольный гараж по ул. Пролетарской,18, сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что работа по сносу незаконных гаражных массивов проводится в Томске регулярно, за 2019 год только в Ленинском районе было демонтировано 94 гаража. Специалистами районной администрации выявлено еще 180 незаконных строений. В первую очередь проводят демонтаж металлических гаражей, расположенных вблизи образовательных и дошкольных детских учреждений, а также размещенных в охранных зонах инженерных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU