В Ленинском районе Томска снесены 7 незаконных киосков и гараж
С начала благоустроительного сезона по инициативе администрации Ленинского района снесено 10 нестационарных торговых объектов, семь из которых были размещены без разрешительных документов. Киоски убраны с улиц Говорова, Мостовой, Смирнова, Героев Чубаровцев, проспектов Мира и Ленина. Также был демонтирован самовольный гараж по ул. Пролетарской,18, сообщила пресс-служба мэрии.
Уточняется, что работа по сносу незаконных гаражных массивов проводится в Томске регулярно, за 2019 год только в Ленинском районе было демонтировано 94 гаража. Специалистами районной администрации выявлено еще 180 незаконных строений. В первую очередь проводят демонтаж металлических гаражей, расположенных вблизи образовательных и дошкольных детских учреждений, а также размещенных в охранных зонах инженерных коммуникаций.
ИСТОЧНИК KP.RU