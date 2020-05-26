2020-05-26T06:36:59+03:00
Экономика

В Томской области аграриям выдано более 2 млрд рублей в виде кредитов

Краткосрочное кредитование сельхозпроизводителей ведется на льготных условиях
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Значчительная часть кредитов потрачена аграриями на покупку техники.Значчительная часть кредитов потрачена аграриями на покупку техники.Фото: из открытых источников
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- С начала 2020 года в рамках реализации механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке до 5 % в Томской области выдано 58 кредитов на общую сумму 2, 2 млрд рублей, - сообщила пресс-служба администрации региона. - Из 58 займов 42 краткосрочные (до одного года) на сумму 2,02 млрд рублей, 16 – инвестиционные, на 204 млн рублей.

Уточним, что в 2019 году за этот же период банки региона предоставили сельхозпроизводителям 31 кредит на сумму 1,1 млрд рублей, в том числе 28 краткосрочных (580,8 млн рублей) и шесть инвестиционных (600,5 млн рублей).

Краткосрочные кредиты хозяйства и фермеры направляли на приобретение посадочного материала, сырья для переработки и ГСМ, инвестиционные - на обновление сельхозтехники и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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