Томич угрожал убийством девушке за ее отказ знакомиться с ним

26 Май 2020 2020-05-26T05:32:54+03:00

Выследив девушку, отказавшуюся продолжить знакомство, 32-летний томич вошел вслед за ней в подъезд и избил ее. Фото: Из открытых источников

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Прокуратура Советского района Томска направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего томича, обвиняемого в угрозе убийством девушке, отказавшей ему в знакомстве.

- По версии дознания, в июле 2019 года обвиняемый в одном из томских ночных клубов предложил познакомиться отдыхавшей там девушке. В ответ на ее отказ агрессивно потребовал продиктовать ему номер мобильного телефона, а позднее, когда понял, что номер является вымышленным, проследовал за девушкой до дома и в подъезде нанес ей несколько ударов кулаками по голове и лицу, упрекая в обмане и угрожая убийством, - сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Уточним, что свою вину в содеянном обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Советского судебного района Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU