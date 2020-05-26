Шквалистый ветер и заморозки до -3 ожидают Томскую область 27-28 мая
- Днем 26 мая и ночью 27-го на большей части территории региона ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 14-19 метров в секунду, при грозах шквалистые порывы до 24 метров в секунду, понижение температуры. 27-28 мая по области при прояснениях - заморозки до минус трех градусов в ночные часы, - сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Томского гидрометцентра.
Отмечается, что в отдельных районах области ожидаются грозы и град. В связи с озвученным прогнозом, ГУ МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
- Порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций, – рекомендуют томичам в сообщении пресс-службы ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU