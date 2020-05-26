2020-05-26T04:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области 27 предпринимателей оштрафованы за нарушения эпидрежима

Замечания выявлены в 497 городских и 286 районных организациях
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Роспотребнадзор и другие ведомства в Томской области на прошедшей неделе проверили более двух тысяч предприятий, оказывающих жителям различные услуги.Роспотребнадзор и другие ведомства в Томской области на прошедшей неделе проверили более двух тысяч предприятий, оказывающих жителям различные услуги.Фото: Из открытых источников
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За прошедшую неделю межведомственные проверки санитарных требований были проведены в 2377 организациях Томской области.

- Замечания по эпидрежиму выявлены в 497 организациях в Томске и 286 - в других муниципалитетах региона, - сообщили в пресс-службе областной администрации. - Чаще всего рекомендации Роспотребнадзора нарушают предприятия торговли и сферы бытовых услуг: магазины, парикмахерские, салоны красоты. Административные протоколы составлены в отношении 27 юрлиц.

Уточним, что первую очередь контрольные мероприятия коснулись предприятий оптовой и розничной торговли, транспорта, пищевых производств, гостиниц и управляющих компаний. В списке основных претензий к работодателям - нарушение масочного режима, ежедневного «входного фильтра» и дезинфекции помещений. В большинстве случаев недочеты были устранены после проведения разъяснительных бесед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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